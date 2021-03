Nigéria: l’armée neutralise 33 terroristes

Pas le temps de lire l'article ?

Une nouvelle offensive menée par l’armée nigériane au Nord-est du pays, dans la région de Chikingudu, a permis de neutraliser 33 combattants de Boko Haram.

Au cours de l’opération, d’importantes quantités de munitions ont été saisies par l’armée qui a également tué 33 terroristes. Selon le bilan, 2 soldats ont malheureusement perdu la vie et 7 autres ont été blessés dans cette offensive militaire.

Depuis plus d’une décennie, la secte islamiste Boko Haram mène des attaques meurtrières et des enlèvements dans la région nord du Nigéria. Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreux déplacés ont été enregistrés ces dernières années. Et la situation ne fait que perdurer en dépit de toutes les actions militaires du Nigéria et celles de la sous-région.