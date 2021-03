Nigéria: 6 morts dans une nouvelle attaque armée au sud-ouest du pays

Des hommes armés ont attaqué un village de l’État d’Osun, un État du sud-ouest du Nigeria. La police fait un bilan de 6 morts.

Le Nigéria a été victime d’une nouvelle attaque des hommes armés non identifiés. Selon The Nation, les hommes armés ont fait irruption dans un village de la région de Wasinmi, dans la zone de gouvernement local d’Ayedire, dans l’État d’Osun, un Etat du sud-ouest du Nigéria et ont ouvert le feu sans discrimination.

Pour l’heure, les raisons de cette attaque qui a provoqué une psychose générale dans le village ne sont pas encore connues. Selon la porte-parole du commandement de la police de l’État d’Osun, Mme Yemisi Opalola, l’attaque a fait des victimes. «Six personnes ont été tuées et le commissaire de police, M. Wale Olokode, s’est rendu sur les lieux.», a-t-elle déclaré à The Nation.

Depuis 2009, le Nigeria doit faire face, en particulier dans la zone nord-est du pays, à une insurrection armée du groupe salafiste Boko Haram. Entre 2011 et 2018, le bilan humain de ce violent conflit a été estimé à 37 530 morts et à deux millions de déplacés entre 2009 et 2020. Le pays est confronté aussi aux actes criminels des bandits et des attaques des groupes armés non identifiés dans la région.