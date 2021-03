Niger: nouvelle attaque dans le nord du pays, des dizaines de civils massacrées

Au moins 22 personnes, tous des civils, ont été tuées dimanche alors que des hommes armés ont pris d’assaut des villages dans le sud-ouest du Niger, rapporte Reuters.

Selon les informations, les hommes bien armés, ont mené trois raids contre trois différents villages de la région de Tillabery, à la frontière du Mali et du Burkina Faso. Une source de sécurité a déclaré que les combattants de l’État islamique étaient responsables, tandis que deux sources locales n’ont pas précisé qui était derrière cela. Au moins 22 villageois ont été massacrés par les assaillants dans les attaques.

Un groupe djihadiste affilié de l’État islamique est actif dans la zone et a été blâmé pour les attaques précédentes qui ont tué des dizaines de civils et de soldats. Alfouzazi Issintag, maire de Tillia, la commune rurale à laquelle appartiennent les villages, a confirmé à Reuters qu’il y avait eu «beaucoup de morts», mais n’a pas dit combien.

La violence fait partie d’une crise sécuritaire plus large dans la région du Sahel en Afrique de l’Ouest, qui est également alimentée par des militants liés à Al-Qaïda et aux milices ethniques. Lundi dernier, des hommes armés ont tué au moins 58 civils à Tillabery lorsqu’ils ont intercepté un convoi revenant d’un marché hebdomadaire, et ont attaqué un village voisin.