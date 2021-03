Niger: le candidat malheureux à la présidentielle, Mahamane Ousmane, veut rétablir la vérité des urnes

L’opposant nigérien autoproclamé vainqueur de la présidentielle avec 50,3 % des voix, Mahamane Ousmane, a lancé un nouvel appel à manifester pour, dit-il, rétablir la vérité des urnes.

« Je demande à toutes les structures de la CAP 20-21-ACC-FRC et alliés, à tous les citoyens nigériens épris de la paix et de la justice, d’organiser des marches citoyennes pacifiques sur toute l’étendue du territoire national à partir du mardi 30 mars 2021 », a déclaré Mahamane Ousmane.

Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle refuse de reconnaitre sa défaite. Mahamane Ousmane crie au hold-up électoral et s’est autoproclamé vainqueur de la présidentielle, dont la cour constitutionnelle avait déclaré gagnant, le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, qui a obtenu 55 % des suffrages exprimés.

Jeudi 25 mars, il a annoncé une marche pacifique et appelé l’armée à soutenir la lutte du peuple nigérien. « Aux corps constitués et aux forces de défense et de sécurité de soutenir la lutte du peuple nigérien et de n’obéir à aucun ordre manifestement illégal et de surcroit, donné par une autorité qui elle-même est illégale et illégitime », a-t-il lancé à l’endroit de l’armée nigérienne.