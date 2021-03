Niger: la cour constitutionnelle valide l’élection de Mohamed Bazoum à la tête du pays

La Cour constitutionnelle du Niger a confirmé dimanche soir la victoire de Mohamed Bazoum, à l’élection présidentielle du mois dernier.

Le candidat du parti au pouvoir au Niger, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS), Mohamed Bazoum, a été déclaré vainqueur du second tour de l’élection présidentielle du 21 février avec 55,66% des voix contre 44,34% pour Mahamane Ousmane, le candidat du renouveau démocrate et républicain, selon les résultats définitifs annoncés dimanche soir, par la Cour constitutionnelle.

L’annonce de la Cour ne change pas grand-chose aux résultats provisoires proclamés par la Commission électorales le 23 février qui donnait vainqueur Bazoum avec 55,75% contre 44,25% pour Ousmane. L’opposant a contesté les résultats et plusieurs de ses partisans sont sortis dans les rues pour manifester leur colère. Ousmane a déposé un recours devant la Cour mais cela ne semble pas avoir changé la conséquence des résultats.

Bazoum prêtera serment le 2 avril et succédera à Mahamadou Issoufou qui a fini ses deux mandats constitutionnels de cinq ans chacun à la tête d’un pays en proie à de gros défis dont la sécurité. Marqué par les attentats terroristes de ces dernières années, le nouveau président du Niger s’est engagé à poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme avec méthode et détermination, et à donner «une place de premier plan» à la sécurité dans la hiérarchie de ses actions futures.