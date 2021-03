Niger: important communiqué de la CEDEAO sur l’attaque de Tillabéri

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné ce mercredi, l’attaque « lâche » survenue dans la région de Tillabéri, le 15 mars 2021, et qui a encore endeuillé le peuple nigérien.

« C’est avec consternation et indignation que la Commission de la CEDEAO a appris la lâche attaque terroriste survenue dans la région de Tillabéri, le 15 mars 2021, et qui a encore endeuillé le peuple nigérien, par d’importantes pertes en vies humaines, des blessés et des dégâts matériels », indique le communiqué de la CEDEAO publié ce mercredi.

A lire aussi: Niger – 58 morts à Tillabéry: Mahamadou Issoufou dénonce une attaque “lâche et barbare”

Dans le communiqué, le Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a condamné avec la plus grande fermeté cette nouvelle attaque barbare et a exprimé au Gouvernement et au Peuple nigériens, sa profonde compassion et sa sincère solidarité. Au nom de l’ensemble des Chefs d’institution de la CEDEAO, il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et a transmis ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, Jean-Claude Kassi Brou a renouvelé au Gouvernement nigérien, la détermination sans faille de la Commission, dans l’esprit des conclusions du Sommet extraordinaire de Ouagadougou sur la lutte contre le terrorisme, de lui apporter tout le soutien possible, dans la lutte qu’il mène courageusement pour venir å bout de ce fléau.

A lire aussi: Niger: plusieurs morts dans des attaques près de la frontière avec le Mali

Pour rappel, les victimes de l’attaque étaient des villageois qui revenaient du marché hebdomadaire de Banibangou, vers la frontière malienne. Le bilan fait état de 58 morts pour cette attaque qui n’a pas été revendiquée. Ce mercredi matin, un Conseil national de sécurité extraordinaire a été convoqué.