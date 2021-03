Muhammadu Buhari à Mahamadou Issoufou: « Il y a un esprit de bon voisinage entre nous »

Le président nigérien, Mahamadou Issoufou, est en voyage pour le Nigéria, où il a été accueilli par son homologue Muhammadu Buhari, à Abuja.

Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a reçu en audience ce mardi, le président Mahamadou Issoufou à la maison d’État. Au cours de leur tête-à-tête, il a félicité le président sortant de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, pour avoir réussi son deuxième mandat, et avoir gagné le prestigieux prix Mo Ibrahim 2020 pour l’accomplissement du leadership africain, le décrivant comme un digne dirigeant africain.

′′ Les relations entre le Nigeria et le Niger sont basées sur une longue frontière commune et des racines culturelle et historique partagées. Au fil des ans, les relations entre les deux pays ont été très cordiales et fraternelles. Il y a un esprit de bon voisinage entre nous′′, a déclaré le président Buhari. « Les frontières du Nigeria avec le Niger ont toujours été largement pacifiques. Il n’y a pas eu de graves conflits frontaliers entre les deux pays. Chaque pays a basé ses relations diplomatiques sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre. Il est donc gratifiant d’annoncer que le Niger est resté l’un des voisins les plus fiables et les plus fiables du Nigeria, ′′ a-t-il ajouté.