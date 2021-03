Mercato: Bale prévient le Real Madrid sur son avenir

Ce mardi 23 mars 2021, Gareth Bale a annoncé son intention de retourner dans l’effectif du Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022, à la fin de son prêt à Tottenham.

Malgré les nombreuses rumeurs sur son refus de retourner au Real Madrid, Gareth Bale a bien l’intention d’aller au bout de son contrat à Madrid. L’ailier a déjà fait le choix de retrouver l’effectif de Zinedine Zidane à la fin de son prêt à Tottenham.

Lors d’une conférence de presse ce mardi, le Gallois a annoncé officiellement son choix d’aller au bout de son contrat avec les Merengue.

«Le plan initial était de venir faire une saison ici, et après l’Euro, il me restait un an à Madrid où je retournais jouer. Mon plan est de revenir à Madrid, c’est ce que j’ai prévu», a affirmé Bale.

Gareth Bale a tenu à expliquer son choix d’aller en prêt du côté de Tottenham. Et à en croire le Gallois, c’était pour arriver à l’Euro dans une forme physique parfaite. Pour cela, il devait enchaîner les matchs, ce qui n’était pas du tout le cas en Espagne.

«La principale raison pour laquelle je suis revenu chez les Spurs est que je voulais jouer au football… Avec l’Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en parfaite forme physique.», a-t-il expliqué.

Cette annonce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les dirigeants du Real. En effet, le club merengue comptait sur une belle saison du joueur pour convaincre Tottenham, ou un autre club de le recruter cet été, et ainsi, de se débarrasser de son gros salaire.