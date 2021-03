Meghan Markle et Harry: leur troublante révélation à Oprah Winfrey fait grincer des dents

Pas le temps de lire l'article ?

La polémique s’amplifie en Britannique après l’interview du prince Harry et de Markle diffusée en intégralité ce lundi 8 mars 2021.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont accordé une interview explosive et perspicace au magnat des médias Oprah Winfrey sur leurs expériences au Buckingham Palace et pourquoi ils ont décidé d’abandonner leurs rôles officiels.

Des vagues de réactions

Contre toute attente, l’interview a provoqué des vagues de réactions à travers le monde. De nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour fournir leur propre analyse et leur opinion sur la situation.

Shola Mos-Shogbamimu, un éminent avocat, auteur et militant des droits des femmes, a appelé la famille royale pour ne pas avoir soutenu leur fils et sa femme contre les discours de haine dans les médias et le racisme en général.

«La reine n’est pas au-dessus de tout reproche. Elle et la famille royale ne sont ni irréprochables ni parfaites. Ils ont un cas à répondre pour le fait de ne pas avoir soutenu #HarryandMeghan contre le racisme / la haine des médias, ce qui les a amenés à renoncer à leurs fonctions royales. #HarryandMeghanonOprah #OprahMeghanHarry #GMB », a déclaré Shola dans un tweet.

Interrogé par Oprah sur pourquoi le couple ne voulait pas faire de leur fils Archie, un prince, Meghan a révélé que dans les mois qui ont précédé sa naissance, des conversations ont eu lieu au palais sur la couleur de sa peau, ce que cela signifierait pour le palais et comment il ne serait pas donné un titre royal.

“Il y avait des inquiétudes et des conversations sur la façon dont sa peau pourrait être sombre à sa naissance”, a déclaré Meghan à Oprah. Le magnat des médias a répondu avec un “quoi … qui a cette conversation …?” Attends, attends! Arrête tout de suite! Il y a une conversation sur la noirceur de votre bébé! »

Le parti travailliste exige une enquête

Dans la fouillée, le parti travailliste de l’opposition a appelé le palais de Buckingham à enquêter sur toute allégation de racisme.

«Les problèmes que Meghan a soulevés concernant le racisme et la santé mentale sont des problèmes vraiment graves. C’est un rappel que trop de personnes sont victimes de racisme dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle. Nous devons prendre cela très, très au sérieux ». dirigeant travailliste Keir Starmer

Pour le dirigeant travailliste Keir Starmer, Personne, mais personne, ne devrait avoir de préjugés [contre] à cause de la couleur de sa peau ou à cause de ses problèmes de santé mentale. “C’est plus grand que la famille royale. Pendant de trop nombreuses années, nous avons été trop dédaigneux et trop disposés à mettre ces problèmes de côté », a-t-il ajouté.

Par contre, d’autres observations ont pris le contre pied des allégations qui ont été faites contre le palais. C’est le cas de Piers Morgan, un présentateur de télévision controversé. Ce dernier accuse Meghan Markle et Harry d’avoir trahi la reine et la famille royale.

«Cette interview est une trahison absolument honteuse de la reine et de la famille royale. Je m’attends à toutes ces absurdités égoïstes et destructrices de la part de Meghan Markle – mais qu’Harry la laisse abattre sa famille et la monarchie comme celle-ci est honteux. #OprahMeghanHarry », a écrit Morgan sur twitter.