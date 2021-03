Meghan Markle et Harry: leur explosive interview pourrait saboter leur style de vie hollywoodien

L’interview explosive de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey leur aurait peut-être coûté la vie de célébrité qu’ils souhaitaient avoir depuis le Megxit.

Selon un commentateur royal, le duc et la duchesse de Sussex se sont installés en Californie avec une vie mêlée aux Obama et aux Clooneys au milieu d’un style de vie hollywoodien, mais leurs révélations sur la famille royale et les fuites de presse présumées qui ont suivi ont peut-être saboté leurs chances de vivre au rang de Barack et Michelle Obama.

Écrivant dans The Guardian, la commentatrice Barbara Ellen a rejeté les chances du couple d’être accepté par la royauté d’Hollywood, car ils ont peut-être procédé à leur libération de la famille royale dans le mauvais sens.

« Compte tenu de l’endroit où Meghan et le prince Harry souhaitent finir, sont-ils en train de le faire exploser? Dites-le ainsi: Michelle Obama s’est-elle déjà assise sur un canapé de télévision en train de se moquer de sa belle-sœur?» Barbara Ellen

Meghan avait parlé de Kate, duchesse de Cambridge, lors de sa «conversation intime» avec Oprah, qui a été diffusée sur ITV, 24 heures après sa diffusion aux États-Unis. Pour elle, cela rendrait difficile d’être convaincu dans certains cercles: « S’il est admis qu’un tel comportement est offensant pour la famille royale, on oublie que c’est aussi l’antithèse de la façon dont les méga-riches, ultra-influents, notoirement privés, les élites se conduisent.

Elle a continué en indiquant que si Meghan et Harry veulent rejoindre George et Amal Clooney, Bill et Melinda Gate, Beyonce et Jay-Z et Barack et Michelle Obama, ils doivent d’abord comprendre que ces célébrités sont une « race discrète, vivant dans la microgestion du monde, opérant un code strict de confidentialité.

Harry a fait ses premiers pas pour les aider à être accepté parmi l’élite hollywoodienne. Aux dernières nouvelles, il a été accepté en tant que Chief Impact Officer d’une start-up de santé mentale de la Silicon Valley, BetterUp.