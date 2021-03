Meghan Markle et Harry: Beyonce apporte son soutien au couple britannique

Après leur interview avec la célèbre présentatrice Oprah Winfrey où ils ont révélé les dessous “impudiques” de la royauté britannique, Meghan Markle et Harry ont reçu les soutiens de plusieurs célébrités et personnalités qui ont salué le courage du couple anglais. La dernière en date, la star américaine Beyonce qui a adressé un message de fierté à la duchesse de Sussex.

Les troublantes révélations de Meghan Markle et Harry continuent de susciter l’indignation dans le monde. Dans une interview exclusive accordée à la célèbre présentatrice Oprah Winfrey, le couple britannique a accusé la famille royale britannique de favoriser un racisme si intense que Meghan avait eu des pensées suicidaires alors qu’elle était enceinte de son premier enfant. Selon la duchesse de Sussex, les membres de la famille avaient exprimé ouvertement à plusieurs reprises des inquiétudes, quant à la couleur sombre de la peau de son fils quand il serait né.

Une prise de parole saluée par les célébrités et personnalités qui ont félicité le couple pour son courage. Sur son site internet, Beyoncé a ouvertement soutenu Meghan Markle. La chanteuse a fait part de son admiration envers la femme du prince Harry, en commentaire d’une photographie où elles apparaissent toutes les deux en train de discuter à l’avant-première du film Disney «Le Roi lion», en 2019. «Merci Meghan, pour ton courage et ton influence. Tu nous donnes de la force et nous inspires», a commenté l’artiste américaine.