Meghan Markle – Accusations de racisme: la reine Elisabeth II sort de son silence

La reine Elizabeth II a été “attristée” par les difficultés évoquées par le prince Harry et Meghan Markle, a déclaré mardi Buckingham Palace dans son premier communiqué après l’interview retentissante du couple aux États-Unis.

Sous pression pour sortir de son silence, le palais de Buckingham a publié un communiqué au nom de la reine, fait rare à la mesure du séisme secouant la famille royale, accusée de s’être montrée insensible face aux pensées suicidaires de Meghan. La reine Elizabeth II a assuré mardi le prince Harry et de sa femme Meghan de son affection, et promis de traiter «en privé» les accusations de racisme lancées par le couple, assurant les prendre «très au sérieux».

“Les questions soulevées, en particulier celles liées à la race, sont préoccupantes. Bien que certains souvenirs puissent varier, elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé”, a ajouté le palais dans ce communiqué où la famille royale se dit “attristée” d’apprendre l’étendue des difficultés rencontrées par le couple ces dernières années.

Harry et Meghan ont mis en cause dans cette interview avec Oprah Winfrey la pression médiatique, le racisme et l’incompréhension de la famille royale pour expliquer leur départ il y a un an, portant des accusations explosives à l’encontre de la monarchie, plongée depuis dans une profonde crise face à leur situation.

“Ni sa grand-mère, ni son grand-père”

Meghan Markle, qui est métisse, a notamment indiqué que son mari lui avait révélé que certains au sein de la famille royale s’étaient souciés de la couleur de peau qu’allait avoir leur bébé, lorsqu’elle était enceinte d’Archie.

Depuis la diffusion de ces confessions, le monde entier se demande qui a fait le commentaire raciste entachant l’image de la famille royale. Ni la reine Elizabeth II, ni son mari n’ont participé à ces conversations, selon Oprah Winfrey.

Le prince Harry n’a pas précisé l’identité de la personne qui a évoqué ce sujet, “mais il a voulu s’assurer que je sache (…) que ce n’était ni sa grand-mère, ni son grand-père”, a déclaré l’animatrice à l’émission CBS This Morning.