Mariage homosexuel: «Dieu ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché», le Vatican

Le Vatican a déclaré lundi que l’Église catholique romaine ne peut pas bénir les unions de même sexe parce que Dieu «ne peut pas bénir le péché», a rapporté The Hill.

Alors que la confusion s’était installée sur la position exacte de l’église en ce qui concerne les unions homosexuelles et que certaines paroisses et ministres du monde entier, y compris aux États-Unis, ont émis des bénédictions d’unions de même sexe, le Vatican a apporté plus de clarté sur la question, lundi. Dans une réponse officielle, le bureau d’orthodoxie du Vatican a publié la réponse du pape aux questions sur la viabilité des bénédictions d’union de même sexe par le clergé catholique.

Pape François a donné une réponse «négative» dans un document de deux pages, selon laquelle l’Église ne pouvait pas délivrer de telles bénédictions. Selon le décret, ce refus du pape ne signifie pas une forme de discrimination injuste» contre les homosexuels, car l’église a été «motivée par un désir sincère d’accueillir et d’accompagner les personnes homosexuelles», rapporte The Associated Press.

Des raisons de principe

L’Église catholique a, cependant, déclaré qu’elle ne pouvait pas bénir les unions de même sexe parce qu’une telle reconnaissance pourrait sembler assimiler les unions au sacrement du mariage entre un homme et une femme, ce qui, selon elle, serait «erroné et trompeur».

«Pour cette raison, il n’est pas licite de donner une bénédiction sur des relations, ou des partenariats, même stables, qui impliquent une activité sexuelle en dehors du mariage (c’est-à-dire en dehors de l’union indissoluble d’un homme et d’une femme ouverte en soi à la transmission de la vie), comme c’est le cas des unions entre personnes de même sexe », a-t-il précisé, selon Reuters.

Des relations «intrinsèquement désordonnés»

L’église enseigne à ses membres que les homosexuels doivent être bien traités. Mais les actes homosexuels et les relations sexuelles sont considérés comme «intrinsèquement désordonnés», car ils ne respectent pas le plan de Dieu pour les mariages entre un homme et une femme pour créer une nouvelle vie.

«La présence dans de telles relations d’éléments positifs, qui doivent en eux-mêmes être valorisés et appréciés, ne peut justifier ces relations et en faire des objets légitimes d’une bénédiction ecclésiale, puisque les éléments positifs existent dans le contexte d’une union non-ordonnée par le Créateur», a déclaré la réponse. Dieu «ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché: il bénit l’homme pécheur, afin qu’il puisse reconnaître qu’il fait partie de son plan d’amour et se laisser changer par lui», a-t-il ajouté, selon l’AP.