Mali – Terrorisme: le Premier ministre Motar Ouane veut mettre fin aux milices d’autodéfense

Le Premier ministre malien Moctar Ouane a suggéré que le pays se débarrasse des milices d’autodéfense afin de faciliter la tâche aux forces de défense.

Lors d’une réunion dans la localité de Mopti, dans le centre du Mali, plusieurs responsables du gouvernement ont discuté de la crise sécuritaire qui secoue le Mali depuis plusieurs années. Le Premier ministre Moctar Ouane a insisté sur le fait que « nous devons impérativement sortir de cette logique », celle conduisant à la formation des milices d’autodéfense.

A lire aussi: L’armée malienne subit un sérieux revers dans une attaque terroriste à Gao

Pour le chef du gouvernement, « l’efficacité des actions de nos forces de défense et de sécurité ne doit plus uniquement être évaluée à l’aune du nombre de terroristes neutralisés mais aussi et surtout du nombre de villages secourus ou défendus ». Cela permettra « d’atténuer le sentiment pour les communautés locales d’être livrées à elles-mêmes, ce qui (les) amène à mettre en place des groupes dits d’autodéfense », a-t-il expliqué.

La crise sécuritaire au Mali est en train d’atteindre une décennie sans qu’aucune solution durable n’ait été proposé aux Maliens. Les groupes djihadistes continuent de se renforcer, tant en matière d’effectif qu’en ce qui concerne le financement et les armes sophistiquées. Plusieurs groupes d’autodéfense se sont entre-temps formés dans les communautés pour compenser l’incapacité du gouvernement à les protéger. Sauf que des exactions sont commises par ces éléments incontrôlables.