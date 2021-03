Mali: nouvelle manifestation contre la présence française au Sahel

Plusieurs Maliens ont pris d’assaut vendredi la Bourse du travail de Bamako, la capitale du pays, pour manifester leur colère contre la présence des forces françaises dans le pays. Ils ont crié au départ de l’armée française de leur territoire.

Le Mali est en proie à des groupes armés et des organisations terroristes depuis plusieurs années et n’a pas été en mesure de se défendre tout seul. Face à la montée de la violence et aux avancées inquiétantes de groupes armées, la France a déployé en 2012, des hommes sur place pour tenter de rétablir la sécurité. Depuis, les soldats français ne sont plus repartis et ne semblent d’ailleurs par prêts à le faire.

Cependant, avec la montée en puissance militaire, financière, stratégique et surtout la puissance des hommes, du côté des terroristes et groupes armés, le sentiment que les militaires n’apportent pas grand-chose à la lutte est né. Vendredi, les Maliens ont exprimé leur colère face à leur présence et exigé le départ du Mali, de la force française.

« Il y a la force étrangère qui est là, qui est venue soutenir en réalité l’armée malienne, alors que jusqu’à présent, il y a des tueries. Ça devient incessant. On ne parvient pas à comprendre ça », a déclaré un manifestant. Notons qu’au total, la France a déployé environ 5000 hommes dans le Sahel mais cela semble insuffisant pour arrêter les terroristes.