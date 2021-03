Mali : le groupe Etat islamique revendique une attaque contre l’armée qui a fait 33 morts

L’organisation jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué dimanche, l’attaque perpétrée le 15 mars contre l’armée malienne qui a coûté la vie à 33 soldats au nord est du pays.

Lundi 15 mars, la relève du poste de Tessit, ville située au nord-est du pays, a été prise au piège par des terroristes. Selon l’armée, les terroristes étaient une centaine d’hommes à bord de pick-ups et sur des motos. Vingt djihadistes avaient été retrouvés morts sur le terrain, a affirmé l’état-major.

Cette attaque qui est la plus meurtrière en cette année 2021, a été revendiquée ce dimanche, par l’organisation jihadiste Etat Islamique (EI). L’attaque avait été menée près des frontières du Burkina Faso et du Niger, dans la zone dite « des trois frontières ». Elle est la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année.

Depuis 2012, l’armée malienne est confrontée à des attaques terroristes quasi-journalières. Le pays compte plusieurs déplacés et de nombreux décès. Récemment, le Tchad a déployé 1200 soldats en renfort, pour relever le défis sécuritaire dans la zone dite des « trois frontières ».