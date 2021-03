Mais pourquoi oublie-t-on parfois ce que l’on est allé chercher dans la chambre ?

Johanna Amselem, journaliste spécialisée dans le domaine de la santé, a mené sa petite enquête. Elle s’est intéressée à de nombreuses études qui lui ont fait comprendre que, plus nous sommes multitâche et plus notre mémoire est susceptible de nous jouer des tours.

Il vous est sûrement déjà arrivé de vous rendre dans la chambre pour prendre quelque chose et, une fois à l’intérieur, vous vous demandez : « Mais qu’est-ce que je voulais prendre ? C’était quoi déjà ? ». Vous quittez la chambre bredouille. Et il suffit que vous reveniez sur vos pas et bim ! La mémoire revient subitement. Mais à qui la faute ? A vous ? A la porte ?

C’est une situation que nous avons déjà tous vécue.

Il y a des années, des études ont été réalisées sur « comment la mémoire pourrait être affectée en passant les portes ». Aujourd’hui, ce phénomène a été baptisé « l’effet de porte ».

En réalité, lors du passage d’une pièce à l’autre, (quitter le salon pour la cuisine, la chambre ou la salle de jeu), par exemple, la porte représente la frontière.

De façon plus explicite, lorsqu’un nouvel événement commence, il est fréquent pour le cerveau de supprimer les informations précédentes jugées non-pertinentes. Comme le site MedicalXpress cité par Johanna : « Notre désir de pop-corn est lié à l’événement dans le salon (l’émission de télévision) et cette connexion est interrompue une fois que nous arrivons dans la cuisine ».

Gardez-vous de surcharger votre mémoire

Pour mieux cerner la situation, les chercheurs ont analysé la réaction de 29 personnes portant un casque de réalité virtuelle. « Ils se sont déplacés dans différentes pièces dans un environnement virtuel 3D. La tâche consistait à mémoriser des objets posés sur des tables dans chaque pièce, puis de passer d’une table à l’autre ».

A la fin de cette expérience, les scientifiques ont conclu que les portes n’avaient aucun effet sur la mémoire.

« Nous avons décidé de répéter l’expérience, mais cette fois, 45 personnes ont effectué une tâche de comptage difficile en même temps, pour augmenter la pression sur la tâche. Dans ces conditions plus difficiles, nous avons cette fois confirmé l’effet de porte. Autrement dit, le passage à travers les portes a altéré la mémoire des gens sur les différents objets. Plus précisément, les gens étaient plus susceptibles de confondre un objet similaire avec celui qu’ils étaient censés avoir mémorisé. Essentiellement, la tâche de comptage surchargeait la mémoire des gens, la rendant plus vulnérable aux interférences causées par la porte », ont-ils noté.

Pourquoi oublie-t-on?

Selon les experts, l’oubli est causé par le changement d’environnement et non par la porte elle-même.

Chaque individu à une capacité d’informations limitée. Ce n’est donc pas possible de se rappeler, ou penser à plusieurs choses à la fois. Demander au cerveau de réaliser plusieurs tâches au même moment, fragilise la mémoire.