Lutte anti criminalité au Togo: 54 interpellations à Kodomé

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité au Togo, une cinquantaine de personnes ont été interpellées à Kodomé et ses environs, dans la préfecture du Golfe, a annoncé le ministre togolais de la sécurité.

Les opérations de contrôle de zones à Lomé se sont poursuivies ce week-end, dans le cadre de la lutte contre la criminalité. 54 nouvelles personnes ont été ainsi arrêtées à Kodomé et ses environs, dans la préfecture du Golfe, selon le ministre en charge de la sécurité.

A lire aussi: Bénin: une école cambriolée à Attogon, 02 pagnes et des cartons de livres emportés

Au cours de ses opérations, divers objets compromettants, substances psychotropes, véhicules et motos ont été également saisis et confiés à la Gendarmerie Nationale. Depuis le début des opérations, plus d’une centaine de personnes ont été interpellées. La proximité de la capitale avec la frontière ghanéenne favorise le développement d’une criminalité frontalière de plus en plus violente. 119 meurtres et lynchages ont été comptabilisés en 2020 à Lomé.