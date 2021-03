L’Iran et la Chine signent un accord de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans

Téhéran et Pékin paraphent ce samedi une entente de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans. Le ministre chinois des Affaires étrangères est en visite dans la capitale iranienne.

L’Iran et la Chine signent samedi à Téhéran un accord de coopération stratégique et commerciale sur 25 ans, en discussion depuis plusieurs années. Cette «feuille de route complète», comportant des «clauses politiques, stratégiques et économiques» pour «25 ans de coopération Iran-Chine, sera signée» samedi, à l’occasion de la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, arrivé vendredi soir à Téhéran, a déclaré le porte-parole iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.

La Chine est le premier partenaire commercial de la République islamique d’Iran et était l’un des principaux acheteurs de brut iranien avant le rétablissement, en 2018, des sanctions américaines contre le secteur énergétique iranien, qui a diminué considérablement les exportations pétrolières de Téhéran.

«Nous pensons que ce document peut être très efficace pour approfondir» les relations sino-iraniennes, a dit Saïd Khatibzadeh à la télévision d’État, en rappelant que la genèse de ce projet remontait à la visite du président chinois, Xi Jinping, à Téhéran en janvier 2016 où il a rencontré notamment le guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei.

Un «partenariat stratégique global»

Téhéran et Pékin s’étaient alors «engagés à mener des négociations pour la signature d’un accord de coopération élargie sur 25 ans» et «de coopérer et avoir des investissements réciproques dans les différents domaines, notamment les transports, les ports, l’énergie, l’industrie et les services», selon un communiqué commun publié à l’occasion de cette visite.

«Le gouvernement et le peuple iraniens cherchent, comme ils l’ont toujours fait, à élargir leurs relations avec des pays indépendants et fiables, tels que la Chine», avait déclaré à l’occasion, Ali Khamenei, jugeant «tout à fait correct et sage» le projet sino-iranien, également présenté comme un «partenariat stratégique global». L’accord devrait être signé à la mi-journée au ministère iranien des Affaires étrangères entre Wang Yi et son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif.