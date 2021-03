Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? La réponse d’Erling Haaland

Annoncé comme la figure de gondole de la planète football dans les années à venir, Erling Haaland n’a pas non plus échappé à l’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et pour le cyborg norvégien, son objectif est d’atteindre le niveau des deux mastodontes qui sont probablement les deux plus grands joueurs de tous les temps.

Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s’approchent lentement du terme de leur belle carrière, de plus en plus d’observateurs du cuir rond voient en Erling Haaland, la relève des deux superstars. D’ailleurs, le cyborg norvégien affole les compteurs depuis quelques années, que ce soit en championnat ou en ligue des champions. Et avec la forme en dents de scie du Portugais et de l’Argentin cette saison, d’autres pensent que l’attaquant du Borussia Dortmund a dépassé ses aînés.

Mais pour Haaland, son niveau est encore très loin de celui de ses illustres confrères. L’ancien de Salzbourg, qui refuse d’être comparé aux deux mastodontes, estime qu’il doit progresser d’avantage pour enfin égaler les deux superstars. Par ailleurs, il refuse de comparer le quintuple et le sextuple Ballon d’or, et insiste sur le fait que Messi et Ronaldo sont probablement les deux plus grands joueurs de tous les temps.

«Je ne pense qu’à moi, pour améliorer mon jeu chaque jour. Je n’ai pas besoin de parler de Messi et Ronaldo. Je n’ai pas besoin de les comparer. Ils sont tous les deux probablement les meilleurs joueurs de l’histoire. J’ai encore besoin de beaucoup pour les atteindre.», a-t-il déclaré à Dagbladet.