Lionel Messi: avec un nouveau record, la légende vivante du FC Barcelone égale Xavi Hernandez

Lionel Messi est devenu ce dimanche le joueur le plus capé de l’histoire du FC Barcelone. Titularisé face à la Real Sociedad, l’Argentin honore son 768e match sous les couleurs Blaugrana.

Contraint contractuellement de rester au Barça cette saison contre sa volonté, Lionel Messi en aura au moins profité pour continuer à marquer l’histoire du club catalan : déjà meilleur buteur et joueur blaugrana le plus titré de tous les temps, voilà la star argentine élevée au rang de joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches. L’Argentin devient le joueur le plus capé de l’histoire du club ce dimanche soir face à la Real Sociedad à l’occasion de la 28e journée de la Liga. Au palmarès des joueurs ayant joué le plus de matches sous les couleurs Blaugrana, « La Pulga » devance d’une unité son ancien coéquipier Xavi avec 768 matches au compteur.

🏔 A L O N E A T T H E T O P 🏔

👽 An otherworldly player

☄️ A stratospheric number

🔝 #Messi768 #Messi 🐐 pic.twitter.com/wSc9CXJjsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021

En Catalogne, Lionel Messi a remporté 10 championnats d’Espagne, 6 Coupes d’Espagne et 4 Ligue des champions. Il a inscrit 661 buts sous les couleurs du FC Barcelone.