Ligue des Champions: un nouveau format prévu pour 2024

Ce mercredi 21 mars 2021, l’UEFA va dévoiler le nouveau format de la Ligue des Champions, qui sera utilisé à partir de 2024. Une offensive de l’instance européenne face à la menace de la Superligue, désirée par certains clubs.

La Super Ligue Privée désirée par certains gros clubs européens comme la Juve ou le Real se concrétise de plus en plus, et pourrait même démarrer en 2024. Face à cette sérieuse menace, l’UEFA a décidé de contre-attaquer. L’instance européenne va proposer un nouveau format à sa compétition phare, la Ligue des Champions.

En effet, selon le président de l’association European Leagues, Lars-Christer Olsson, ce nouveau format qui va démarrer en 2024, devrait être dévoilé ce mercredi. Cette réforme prévoit de passer de 32 à 36 clubs, en abandonnant le principe de la phase de poules au profit d’un mini-championnat au sein d’un groupe unique.

Pour les quatre tickets supplémentaires, un devrait être accordé à la Ligue 1, comme l’a confirmé M. Olsson, mais les trois autres ne sont toujours pas attribués. L’UEFA va-t-elle décider d’accorder ces tickets supplémentaires aux grands championnats comme l’Espagne ou l’Angleterre qui dispose déjà de 4 places en C1, ou va-t-elle prioriser les petits championnats? Réponse ce mercredi.

Mais la plus grosse inquiétude est de savoir si ce nouveau format sera suffisant pour mettre fin à ce projet de Super Ligue Privée. Vu la motivation des clubs désireux de créer cette nouvelle compétition, on peut en douter.