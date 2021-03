Ligue des champions: la Juventus éliminée de la compétition

Pas le temps de lire l'article ?

Défaite par les Portugais (2-1) en phase aller, la Juventus est éliminée de la Ligue des champions après sa victoire (mais insuffisante) contre Porto (3-2) ce mardi soir en huitième de finale retour.

Pour la deuxième année consécutive, la Juventus ne retrouvera pas les quarts de finale de la Ligue des champions. La Vieille Dame a été éliminée de la compétition par le FC Porto au terme d’une double confrontation épique (1-2, 3-2). Particulièrement fébrile face aux Portugais il y a trois semaines (2-1), les Bianconeri n’ont pas réussi à inverser la tendance ce mardi soir à Juventus stadium. Et pourtant, la bande à Cristiano Ronaldo n’avait besoin que de gagner le match par un but d’écart.

Mal embarqué dans la partie où ils ont été surpris en début de rencontre par Sergio Oliveira (19è), les Turinois ont longtemps souffert avant d’arracher la prolongation sur un doublé de Federico Chiesa (49è, 63è). Une prolongation qui a souri à l’équipe portugaise avec Sergio Oliveira, encore lui, qui a envoyé les siens au paradis en frappant un coup franc à ras de terre qui a laissé Szczesny pantois.

On jouait alors la 115e minute… mais dans la foulée, Adrien Rabiot a redonné l’espoir à la Juve en marquant de la tête le but du 3-2. Malgré quelques dernières situations, la Juve n’a pas mis le quatrième but dont elle avait besoin et se fait une nouvelle fois sortir en huitième de finale,

Cristiano Ronaldo encore impuissant

Inexistant à l’Estádio do Dragão à l’aller, Cristiano Ronaldo est ce soir trop grand pour enfiler la costume du héro. La star portugaise a été impuissante face à la muraille défensive des portugais. En première période, on ne l’a pas vu à part pour pester sur la pelouse. Pourtant, il n’a pas ménagé ses efforts.

On l’a vu effectuer beaucoup de sprints, effectuer de nombreux efforts pour se balader sur le front de l’attaque. Malheureusement, il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Du très bien en début de seconde période en offrant une passe décisive à Chiesa (49e). Sinon, il n’a, malheureusement, pas réussi grand-chose…