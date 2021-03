Ligue 1: Steve Mounié et Brest s’inclinent à Marseille

Malgré l’égalisation de Brassier, le club brestois s’est incliné contre l’Olympique de Marseille (3-1) ce samedi au Vélodrome dans le cadre de la 29è journée de Ligue 1. Une défaite des Bretons qui pourrait leur coûter chère dans la course au maintien.

Le club brestois affrontait ce samedi après-midi au Vélodrome, l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 29è journée de Ligue 1. Et à l’arrivée, les Bretons se sont inclinés sur le score de 3-1. Malgré un jeu équilibré où les deux équipes ont connu chacune leur temps de gloire, les coéquipiers de Steve Mounié, aligné à la pointe de l’attaque pour cette rencontre, ont été punis par des Phocéens plus réalistes et plus adroits devant les buts.

Sonné par l’ouverture du score par les Marseillais sur une superbe réalisation de Milik dans les arrêts de jeu de la première période, le stade brestois est revenu à la marque sur un but de Brassier en deuxième période. Mais les Phocéens, aidés par les changements tactiques de Jorge Sampaoli, ont fini par remporter la partie, grâce à des réalisations de Thauvin et Cuisance en fin de match. Score final: 3-1.

Avec cette défaite, Brest rate l’occasion de se rapprocher des places européennes. Le club brestois pourrait même se voir dégringolé au classement en cas de victoire de ses poursuivants directs.