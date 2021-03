Libye: le nouveau gouvernement a prêté serment

Le nouveau gouvernement libyen a été installé ce lundi, avec à sa tête, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, qui a prêté serment au siège provisoire du Parlement, dans la ville de Tobrouk.

Devant l’assemblée, le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibah; et les autres membres de son gouvernement, ont juré « de préserver l’unité, la sécurité et l’intégrité » de la Libye. Officiellement installé ce lundi, Abdelhamid Dbeibah doit gérer la transition en Libye jusqu’aux élections prévues en décembre.

Il avait été désigné le 5 février dernier dans le cadre d’un processus politique parrainé par l’ONU pour sortir le pays d’une décennie de chaos. Il est chargé d’unifier les institutions du pays et assurer la transition d’ici les élections du 24 décembre, date à laquelle sa mission devrait théoriquement prendre fin.

Son gouvernement d’unité nationale composé de deux vice-Premiers ministres, 26 ministres et six ministres d’Etat a obtenu mercredi, un vote de confiance « historique » des députés. Cinq ministères dont deux régaliens, les Affaires étrangères et la Justice, ont été attribués à des femmes, une première pour ce pays de quelque 7 millions d’habitants.