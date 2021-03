Les Philippines accusent la Chine d’« incursion » dans une zone maritime disputée

Les Philippines ont accusé dimanche la Chine d’une «incursion» de plus de 200 embarcations paramilitaires près d’un récif disputé dans la mer de Chine du Sud, dans une rare réprimande envers leur grand voisin, rapportent plusieurs médias occidentaux.

Les relations diplomatiques entre la Chine et les Philippines risquent de connaitre une nouvelle période de tension. Ce dimanche, les Philippines ont ouvertement accusé la Chine d’une incursion de plus de 200 embarcations paramilitaires près d’un récit disputé dans la mer de Chine du Sud.

A lire aussi: Echanges houleux entre la Chine et les Etats-Unis lors de la première réunion de haut niveau

«Nous appelons la Chine à immédiatement cesser cette incursion et à rappeler ces bateaux qui violent nos droits maritimes et s’infiltrent dans notre territoire souverain», a affirmé un communiqué du ministre philippin de la Défense, Delfin Lorenzana. «Ceci est clairement une action provocatrice visant à militariser la zone. Il s’agit de territoires qui se trouvent largement à l’intérieur de la Zone économique exclusive (ZEE) des Philippines», a-t-il ajouté.

Defense Secretary Delfin Lorenzana calls the presence of Chinese vessels "a clear provocative action of militarizing the area." https://t.co/fREjacjTTN