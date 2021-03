L’Égypte et la France effectuent un exercice militaire conjoint en mer Rouge

Les forces navales égyptiennes et françaises ont organisé un exercice militaire conjoint en mer Rouge, ont annoncé dimanche les forces armées égyptiennes dans un communiqué.

Al-Rifai a déclaré sur Facebook que le porte-avions français Charles de Gaulle et la frégate égyptienne Sigm Al-Fateh avaient participé à un exercice militaire conjoint en mer Rouge, entre les forces navales égyptiennes et françaises. La frégate égyptienne al-Fateh et le groupe de bataille accompagnant le porte-avions français Charles de Gaulle ont participé à l’exercice, selon le communiqué.

Au cours de l’exercice, les forces se sont livrées à de nombreuses activités de combat conjointes, dont des manœuvres de protection rapprochée ou éloignée. Les forces ont également procédé à un exercice conjoint de navigation de nuit, démontrant la capacité des unités conjointes à contrer diverses menaces, indique le communiqué, ajoutant que ce genre d’exercice contribuait efficacement au maintien de la sécurité et de la stabilité maritimes dans la région.

L’Egypte organise régulièrement des exercices militaires conjoints avec d’autres pays pour renforcer la collaboration militaire et procéder à des échanges d’expertise. Il a également annoncé que l’exercice était une indication de l’évolution positive des relations bilatérales entre l’Égypte et la France.