Le Real Madrid aurait déjà dressé une short-list pour remplacer Zinedine Zidane

Zinedine Zidane serait-il arrivé au bout de son aventure avec le club merengue ? le président Florentino Pérez s’interrogerait en interne à son sujet et, selon la presse espagnole, des noms affleurent déjà pour remplacer le technicien français à la tête du Real Madrid.

Il a encore un contrat jusqu’en 2022, pourtant l’avenir de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres du côté de Madrid. Sur la sellette lors de la première partie de saison, l’actuel entraîneur du Real Madrid est parvenu à remonter la pente et à rassurer ses dirigeants. Mais, selon le journal madrilène AS, Zinedine Zidane a du souci à se faire.

Le quotidien sportif ibérique explique même que le Real a prévu une liste restreinte pour déjà remplacer le coach français, pourtant sous contrat jusqu’en 2022 avec la Casa Blanca. Le nom de Raul, ancien attaquant mythique du Real, actuellement sur le banc des jeunes de la Castilla, est évoqué. Des médias allemands affirment de leur côté que Joachim Löw, qui quittera son poste de sélectionneur de l’Allemagne après l’Euro, s’était mis à apprendre l’espagnol et a toujours rêvé de coacher Madrid.

Zidane, grande priorité des dirigeants turinois ?

Un club européen serait prêt à attirer Zinédine Zidane. Comme annoncé, toujours par le quotidien As, l’entraîneur du Real Madrid serait la grande priorité des dirigeants de la Juventus en cas de départ d’Andrea Pirlo. Joueur du club italien entre 1996 et 2001, l’ancien numéro 10 français a toujours été apprécié par les responsables italiens. Cependant, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a assuré que Pirlo allait rester à son poste la saison prochaine : « Pirlo est et sera l’entraîneur de la Juventus, c’est sûr à 100 % ».

Pour rappel, le technicien français a toujours laissé la porte ouverte à un possible départ. « Je ne regarde pas au-delà du quotidien. Je ne prévois rien », a-t-il récemment rappelé en conférence de presse. Des rumeurs qui émergent au pire moment pour la saison du Real, à quelques encablures des chocs face à Liverpool et au Barça en Liga.