Le président turc remonte les bretelles à Joe Biden après son attaque contre Vladimir Poutine

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est invité dans la querelle entre les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine, et s’est rangé du côté du soviétique dans ce qu’il convient d’appeler la guerre des pachydermes.

Joe Biden a indiqué lors d’un entretien mercredi, avec ABC News, qu’il pensait que le président russe Vladimir Poutine était « un tueur » sans âme. Alors que Poutine a semblé bien prendre les commentaires de son homologue, le président de la Turquie, connu pour son franc parler, a pris position et a carrément remonté les bretelles à Joe Biden.

« Les déclarations de M. Biden au sujet de M. Poutine ne sont pas appropriées pour un président, et un président qui s’exprime et utilise de telles remarques contre le président d’un pays comme la Russie est vraiment inacceptable, pas quelque chose qui peut être piétiné », a déclaré Erdogan aux journalistes vendredi.

Poutine, pour sa part, a rejeté les propos de Biden, déclarant jeudi : «Je lui souhaite une bonne santé.» Poutine a également suggéré que lui et Biden aient une conversation télévisée en direct et publiquement. Erdogan a également défendu la réponse de Poutine à Biden. « Poutine a fait le nécessaire en donnant une réponse très intelligente et élégante », a déclaré Erdogan.