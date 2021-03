Le président tunisien, Kais Saied, en Libye pour ouvrir la voie pour la diplomatie du pays

Le président tunisien, Kais Saied, a prévu d’effectuer une visite de travail en Libye mercredi, quelques jours seulement après l’entrée en fonction du nouveau gouvernement d’union nationale.

La Libye a un nouveau Premier ministre et un gouvernement tout neuf pour conduire le pays vers un nouveau départ avec des élections à la fin de cette année, selon le calendrier établi. Il va falloir, pour les nouveaux dirigeants, tout faire pour avoir la confiance de leurs voisins et partenaires internationaux afin que la transition se passe bien.

Aussitôt installé, le gouvernement va faire une première percée diplomatique avec la visite prévue du tunisien Kais Saied. La présidence tunisienne a déclaré dans un communiqué que la visite s’inscrit dans le cadre du soutien de la Tunisie à la voie démocratique en Libye et à la construction de ponts avec les nouveaux dirigeants du pays voisin.

« La visite renforcera la relation exceptionnelle et distinctive entre la Tunisie et la Libye, et jettera les bases d’une action globale et coordonnée de solidarité qui répond aux aspirations des deux nations pour la stabilité et le développement », a déclaré la présidence tunisienne. Cette visite a également pour impact, d’assurer aux partenaires encore réticents de la Libye, que le pays est en bonne voie pour sa restructuration.