« Le président Patrice Talon n’a pas en face des opposants réels », Dieudonné Lokossou

L’ancien syndicaliste de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP), Dieu-Donné Lokossou, s’est prononcé sur les dernières actualités politiques de son pays, notamment l’élection présidentielle du 11 Avril 2021.

Pour cet ancien militant des droits humains, reçu en entretien sur une chaine de télévision numérique, le Bénin organise en Avril prochain mais avec appréhension, l’élection pour élire le président de la République pour les cinq prochaines années. Le président de la République a toutes les chances de conserver son pouvoir au vu des challengers qu’il a en face.

A en croire l’ancien syndicaliste, le chef de l’Etat, candidat à sa propre succession, ne sera pas dans une véritable compétition électorale parce que « malheureusement il n’a pas en face des opposants réels« .

Selon Dieu-Donné Lokossou, ce sont les partis politiques comme « Les Démocrates », l’Union Sociale Libérale (USL), Restaurer l’Espoir qui sont les véritables forces de l’opposition qui peuvent tenir la dragée haute au président sortant.

Le syndicaliste déplore la cacophonie qui a caractérisé de tout temps l’opposition au régime de la rupture et qui aurait dans une certaine mesure contribué à leur exclusion de la compétition. Une cacophonie et une division qui font que « les gens (les opposants) n’ont pas une unicité d’action; et c’est ça qui est dommage, se désole-t-il.