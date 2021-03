« Le Président Patrice Talon n’a jamais été impopulaire »; Alain Orounla

Dans un échange à bâton rompu ce mardi 30 Mars 2021 sur Azèkè fm, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla est revenu sur la prétendue impopularité du président Patrice Talon.

Le porte parole du duo candidat Patrice Talon-Mariam Talata estime que malgré les réformes audacieuses du chef de l’Etat, celui-ci est resté présent dans le cœur des béninois qui, à 65% lui avait accordé leur suffrage en 2016.

A croire Alain Orounla, la popularité du chef de l’Etat reste une évidence et la ferveur sur le terrain en est l’expression la plus évidente. Pour lui, ceux qui parlent d’une supposée impopularité du président Patrice Talon sont ceux qui n’ont rien de concret à proposer aux béninois et comblent leur vide en pensant tromper le peuple béninois.

« Le Président Patrice Talon n’a jamais été impopulaire. Il a pris le risque de l’impopularité par opposition à la séduction démagogique qui consiste à dire ce qui n’existe pas pour faire plaisir aux populations« , a affirmé le ministre porte parole.

Pour Alain Orounla, le président de la République candidat à sa propre succession est tellement convaincu de sa popularité qu’il a choisi encore de dire la vérité en restant égal à lui-même.

Selon Alain Orounla, le peuple béninois est désormais mûr, éveillé et adhère à une offre nouvelle. « Ce n’est plus l’offre de la corruption, ce n’est plus l’offre du renoncement, de l’abdication, c’est l’offre des réformes courageuses pour atteindre des résultats. » a martelé le porte parole du duo candidat.