Le mouvement « Le Bénin en Marche » se transforme en parti politique

Ce samedi 13 mars 2021, le mouvement « Le Bénin en Marche » a engagé son processus de transformation en parti politique. Cette volonté des membres dudit mouvement de faire entrer leur mouvement dans le cercle restreint des partis politiques s’est matérialisé par un congrès constitutif tenu à Cotonou.

Le mouvement « Le Bénin en Marche » décide de se constituer en parti politique. Après le congrès constitutif tenu ce samedi, les responsables du mouvement seront dans les locaux du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique dans les jours à venir pour l’enregistrement de leur parti politique, conformément à la nouvelle charte.

C’est donc, nourri de l’espoir, devenu presque certitude, que nous y parviendrons ensemble que je voudrais consacrer l’exercice de ce devoir citoyen collectif, qui nous est désormais doux plaisir, en déclarant solennellement constitué Le Parti Le Bénin en Marche. Jock Adammado

L’idée de transformer le mouvement « Le Bénin en Marche » n’est pas l’affaire d’une seule personne. Selon Jock Adammado, président du parti en gestation, il s’agit d’une idée réfléchie et bien mûrie par tous les membres. Il a d’ailleurs la certitude qu’il ne sera pas seul dans cette entreprise.

« Le Bénin en Marche » engagé aux côtés de Patrice Talon

Même devenu parti politique, « Le Bénin en Marche » ne compte pas changer de ligne politique. Jock Adammado et les siens réaffirment leur soutien au président Patrice Talon et s’engagent pour sa réélection le 11 avril 2021. Ce parti en gestation ne veut pas être un soutien de plus ou de nom pour le Chef de l’Etat.

Dans son plan d’action, « Le Bénin en Marche » prend en compte des secteurs clés dans lesquels le président Patrice Talon fait déjà un effort remarquable. Le parti promet entre autres, mettre un accent particulier sur la formation et l’insertion professionnelle des jeunes.