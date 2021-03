Le Français Jean Arnault nommé envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a annoncé, mercredi, la nomination du Français Jean Arnault comme son Envoyé personnel pour l’Afghanistan et les enjeux liés à la région alors que plusieurs réunions concernant l’avenir de ce pays d’Asie centrale sont annoncées, dont une à Moscou ce jeudi.

Selon un communiqué du porte-parole du chef de l’ONU, Stéphane Dujarric, Antonio Guterres a demandé à M. Arnault « d’aider à trouver une solution politique au conflit afghan » qui dure depuis plus de 40 ans. La nomination de ce nouvel envoyé « témoigne de l’attachement constant de l’ONU au règlement pacifique du conflit en Afghanistan ».

En février 2020, les Etats-Unis et les Talibans ont conclu un accord qui prévoit notamment la tenue de pourparlers de paix entre ces derniers et le gouvernement afghan ainsi que le retrait des troupes étrangères. Si des pourparlers intra-afghans ont bien débuté en septembre 2020 à Doha, au Qatar, la violence fait toujours rage en Afghanistan.

« Le Secrétaire général reste prêt à soutenir les initiatives visant à faire progresser les négociations de paix dans le pays », a précisé son porte-parole, ajoutant que « la convergence des parties sous-tendra tout progrès vers un règlement politique ».

Les responsabilités de M. Arnault consistent notamment à assurer la liaison, au nom du Secrétaire général, avec les pays de la région environnante de l’Afghanistan dans le but d’appuyer les négociations entre Kaboul et les Talibans et la mise en œuvre de tout accord conclu. « Étant donné l’importance de la coopération régionale en appui de l’Afghanistan, l’Envoyé personnel s’efforcera de faire progresser les relations de bon voisinage qui contribuent à la paix dans le pays », a indiqué M. Dujarric.

Selon le site officiel des Nations Unies, l’Afghanistan n’est pas un terrain inconnu pour le Français qui été fonctionnaire des affaires politiques dans ce pays au début des années 1990 après le retrait des troupes soviétiques. Après la chute des Talibans en 2001, M. Arnault est revenu en Afghanistan dans le cadre de la Mission d’assistance des Nations Unies (MANUA), comme Représentant spécial adjoint (2002-2004), puis Représentant spécial (2004-2006).