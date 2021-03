Le corps diplomate nord-coréen et leurs familles ont entièrement quitté la Malaisie

La Corée du Nord a brusquement rompu vendredi 19 mars ses relations diplomatiques avec la Malaisie, mettant ainsi un terme à la relation privilégiée qu’elle entretenait avec Kuala Lumpur jusqu’à l’assassinat en 2017 du demi-frère du dirigeant Kim Jong Un.

La Corée du Nord a rompu ses relations diplomatiques avec la Malaisie après qu’une haute cour de Malaisie a décidé qu’un homme nord-coréen pouvait être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de blanchiment d’argent. Pyongyang a présenté l’extradition du Nord-Coréen comme « un crime impardonnable » commis en raison d’une « obéissance aveugle » aux pressions américaines.

Le ministère malaisien des Affaires étrangères a publié une déclaration le vendredi 19 de la rupture des relations diplomatiques entre la Corée du Nord et la Malaisie, déclarant que la décision de la Corée du Nord de rompre les relations diplomatiques avec la Malaisie était “hostile et non constructive” et a “profondément regretté” cela.

Départ des diplomates nord-coréens de la Malaisie

Le communiqué indique que la Malaisie se réserve tous les droits de répondre aux décisions nord-coréennes afin de sauvegarder les intérêts de souveraineté nationale. En raison de la décision nord-coréenne, le gouvernement malais fermera l’ambassade de Malaisie à Pyongyang, en Corée du Nord, et exigera que tous les diplomates et leurs familles de l’ambassade de Corée du Nord à Kuala Lumpur quittent la Malaisie dans les 48 heures à compter du vendredi 19 mars.

Ce dimanche 21 mars, les diplomates nord-coréens et leurs familles ont tous quitté la Malaisie, vers 11 heures du matin (heure locale). Les médias locaux ont rapporté ce dimanche que quelque 33 nord-coréens dont les diplomates, leurs familles et les employés de l’ambassade ont quitté le pays.

Les relations bilatérales entre la Corée du Nord et la Malaisie s’étaient complètement dégradées lors de l’assassinat de Kim Jong-nam, demi-frère de l’actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, en février 2017. Kim Jong-nam a été assassiné par empoisonnement au moyen d’un neurotoxique, le VX, à l’aéroport de Kuala-Lumpur en Malaisie, un assassinat attribué à Pyongyang.