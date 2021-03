LdC: Real-Atalanta, les compos

Le Real reçoit l’Atalanta ce mardi 16 mars 2021, dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Les compos officielles des deux équipes ont été dévoilées.

Pour ce match, Zinedine Zidane, l’entraîneur des Merengue, doit composer sans Casemiro, suspendu. Carvajal, Hazard et Mariano, eux, sont toujours à l’infirmerie.

De son côté, Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta, devra faire sans Freuler, suspendu. Hateboer et Sutalo, blessés, ne sont pas non plus disponibles.

Voici la composition officielle des deux équipes :

Real Madrid : Courtois – Varane, Ramos (c), Fernandez – Vazquez, Modric, Valverde, Kroos, Mendy – Benzema, Vinicius.

Atalanta : Sportiello – Toloi (c), Romero, Djimsiti – Maehle, de Roon, Pessina, Gosens – Pasalic, Malinovskyi – Muriel.