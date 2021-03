LdC – Quart de finale: le pire et le meilleur tirage pour le Real Madrid…

Avec les rencontres Bayern-Lazio et Chelsea-Atletico disputées mercredi soir, on connait toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort aura lieu vendredi à Nyon en Suisse. Quel est le meilleur et le pire adversaire pour le Real Madrid?

La liste des qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions est désormais close. Après le Real Madrid et Manchester City, mardi, le Bayern Munich et Chelsea ont à leur tour, validé leur billet pour le grand huit de la C1, rejoignant ainsi le FC Porto, Liverpool, le Borussia Dortmund et le PSG, qualifiés depuis la semaine dernière.

Ce vendredi, les huit équipes qualifiées seront fixées sur leur sort, lors du tirage au sort au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse. Un tirage qui sera différent de celui des huitièmes de finale, puisque chaque club a autant de chance de rencontrer les sept adversaires potentiels. Des adversaires qui sont aussi forts, les uns que les autres.

De retour en quart de finale après deux éliminations consécutives en huitième, le Real Madrid doit forcément éviter le Bayern Munich. Les Bavarois, tenant du titre, sont les grands favoris de cette rencontre. Leur parcours dans cette compétition, avec aucune défaite enregistrée, parlent pour eux. Le PSG ne sera pas non plus un adversaire à la portée des Madrilènes qui peinent à convaincre dans ce tournoi. Malgré une belle victoire contre l’Atalanta, le club merengue est encore loin du niveau des Parisiens qui montent en puissance dans cette édition de C1.

Dans cet océan de gros poissons, le FC Porto apparaît donc comme le meilleur tirage pour la Casa Blanca. Malgré sa qualification acquise aux dépens de la Juventus, le club portugais reste accessible aux Merengues même si Chelsea, Dortmund ou encore Liverpool, qui est en souffrance depuis plusieurs mois, sont aussi des choix abordables pour les poulains de Zinedine Zidane.