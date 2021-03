LdC – PSG: Julian Draxler n’a pas peur du Bayern Munich

Le PSG affronte dans une semaine le Bayern Munich en double confrontation en quart de finale de la Ligue des champions. Et pour le milieu de terrain parisien, Julian Draxler, l’équipe bavaroise est à la portée des franciliens.

Finaliste malheureux de la dernière édition, le PSG semble bien parti pour enfin décrocher la Coupe de la Ligue des champions, qu’il n’a jamais soulevée de toute son histoire. Impressionnants en phase de groupe, les Parisiens ont explosé le Barça en huitième de finale avec un retentissant 4-1 au Camp Nou.

Hérité du Bayern Munich, le club francilien compte rééditer l’exploit pour non seulement atteindre le carré d’as mais aussi pour laver l’affront de la dernière défaite face aux munichois. C’est en tout cas ce que pense Julian Draxler. Le milieu de terrain des champions de France estime que son équipe a les armes nécessaires pour battre l’ogre bavarois.

« C’est un tirage qui n’est pas facile car le Bayern est une des meilleures équipes au monde. Ils ont gagné la Champions League contre nous, l’année dernière. Mais nous avons aussi une très grande équipe et des joueurs incroyables, explique le milieu de terrain allemand sur le site du PSG. Je pense que ce sera un match très serré. Les détails seront importants et feront la différence. Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation. On va tout donner.«, promet l’ancien joueur de Schalke.

L’international allemand est également revenu sur la démonstration de force des siens face au Barça. Une performance dont il faudra s’inspirer face aux leaders de la Bundesliga. « Barcelone est une grande équipe. Nous avons gagné 4-1 chez eux, où nous avons fait un match impressionnant, se souvient le joueur allemand. Avoir éliminé cette équipe nous a donné confiance. Je sens que nous sommes prêts pour la dernière ligne droite », glisse-t-il encore.