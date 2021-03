LDC: les compos probables de Real Madrid-Atalanta Bergame

Victorieux (1-0) à l’aller, le Real Madrid reçoit ce mardi soir, l’Atalanta Bergame au stade Alfredo di Stefano dans le cadre de la huitième de finale retour de la Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont à l’honneur ce mardi avec une rencontre prestigieuse entre le Real Madrid et l’Atalanta Bergame. Éliminés à ce stade de la compétition en 2019 face à l’Ajax Amsterdam puis en 2020 par Manchester City, les Madrilènes vont tenter de mettre un terme à cette malédiction. Avec leur précieuse victoire (1-0) en match aller, les Merengues n’ont besoin que d’un nul (sans encaisser de but) pour valider leur ticket pour les quarts de finale.

Pour ce match décisif, Zinedine Zidane pourra compter sur les retours de Sergio Ramos et Karim Benzema, absents au match aller. Les deux joueurs ont été décisifs lors de la victoire de la Casa Blanca contre Eleche (2-1), samedi, avec notamment un doublé de l’attaquant français. Suspendu, Casemiro ne sera, lui, pas de la partie, tout comme Eden Hazard, blessé et forfait.

Une incertitude plane cependant sur le système à aligner par le technicien français. L’entraîneur devrait continuer avec sa défense à 3 et un milieu plus densifié ou revenir à un 4-3-3 plus classique avec Benzema, Asensio et Vazquez en attaque.

Du côté de l’Atalanta Bergame, qui a gagné trois de ses quatre matches de Serie A depuis le match aller face au Real, Gian Piero Gasperini devrait lui rester fidèle à son 3-4-1-2 avec notamment Mario Pasalic dans le rôle de numéro 10.

Voici les compos probables des deux équipes:

La compo probable du Real Madrid: Courtois – Varane, Ramos, Nacho – Vazquez, Modric, Kroos, Valverde, Mendy – Asensio, Benzema

La compo probable de l’Atalanta Bergame: Sportiello – Toloi, Romero, Djimsiti – Maehle, De Roon, Pessina, Gosens – Pasalic – Muriel, Zapata