LDC: Dortmund écarte Séville et file en finale

Victorieux en match aller (3-2), le Borussia Dortmund s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en concédant un nul (2-2) contre Séville ce mardi soir en huitième de finale retour.

Au terme d’un match équilibré, le Borussia Dortmund a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à son nul 2-2 face à Séville ce soir en huitième de finale retour. Victorieux des Andalous (3-2) en phase aller, les Allemands n’avaient besoin que d’un nul pour se hisser au second. Une mission réussie grâce à leur talisman Erling Haalang, auteur d’un doublé.

Le cyborg norvégien qui disputait ce soir son 14e match de Ligue des champions, a inscrit ses 19e et 20e buts dans la compétition. Un record pour l’avant-centre des BVB qui devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts dans la compétition à 20 ans, 7 mois et 19 jours.