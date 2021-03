LdC: Chelsea-Atletico, les compos probables

Chelsea reçoit l’Atletico ce mercredi 17 mars 2021, dans le cas du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Un aperçu sur les compositions probables des deux équipes.

Ce match retour s’annonce très indécis entre deux équipes très solides défensivement. Mais Chelsea a un léger avantage avec sa victoire 1-0 au match aller.

Pour ce match, Thomas Tuchel devra se passer de Thiago Silva et Abraham, blessés. Jorginho et Mount ne seront pas non plus disponibles pour cause de suspension.

De son côté, Diego Simeone a plus de chances. En effet, l’entraîneur argentin dispose d’un groupe au complet pour tenter de refaire son retard, et arracher la qualification.

Voici la composition probable des deux équipes :

Chelsea : Mendy – Azpilicueta (c), Christensen, Rüdiger – James, Kanté, Kovacic, Alonso – Hudson-Odoi, Giroud, Werner.

Atletico : Oblak – Trippier, Savic, Felipe, Hermoso – Carrasco, Llorente, Koke (c), Lemar – Correa, Suarez.