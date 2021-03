L’armée malienne subit un sérieux revers dans une attaque terroriste à Gao

Un poste de sécurité des Forces armées maliennes (FAMa) a été attaqué par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. Selon les informations, l’attaque aurait été perpétrée par des combattants djihadistes.

L’armée malienne a encore une fois été ciblée par les terroristes qui sèment la terreur dans le nord du pays. Dans un communiqué, les FAMa ont indiqué avoir été visées par des individus armés non-identifiés. « Les FAMa, de la relève montante du poste de sécurité de Tessit, localité située à une soixantaine de km d’Ansongo, sont tombées dans une embuscade tenue par des groupes armés terroristes d’une centaine d’hommes à bord de Pick-up et sur des motos », a indiqué le communiqué.

« C’était à Tassit, localité située à environ 20 km de Tessit sur l’axe LelIehoye-Tessit. Côté FAMa, le bilan est de 11 morts, 14 blessés dont 08 graves, 11 portés disparus et 03 véhicules détruits. Côté ennemi, 07 morts retrouvés sur le terrain », a ajouté le communiqué qui souligne qu’une compagnie a été envoyée dans la zone pour le ratissage. « Les blessés ont été évacués par la MINUSMA. Deux hélicoptères de la Force Barkhane étaient sur la zone pour appuyer les Forces Armées Maliennes », rapporte le document.

Le Mali est en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années et aucune des stratégies de lutte armée n’a vraiment réussi à venir à bout des terroristes qui continuent de grandir en nombre et en puissance militaire. Malgré la présence impressionnante des forces militaire françaises et les autres forces multinationales, le combat semble toujours déséquilibré au vu des bilans des attaques.