La Secrétaire Générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo en visite de travail au Togo

La Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, est arrivée ce jeudi au Togo où elle effectuera une visite de travail, a annoncé la Présidence togolaise.

En tournée dans plusieurs pays, la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a foulé le sol togolais ce jeudi 25 mars 2021. A sa descente d’avion, elle a été accueillie par le ministre de la Fonction Publique, Gilbert Bawara.

« A l’agenda de son séjour, des entretiens avec les plus hautes autorités, ainsi que des rencontres avec des acteurs de la Francophonie dans le pays », a précisé la Présidence du Togo. Soulignons que la dernière visite de Louise Mushikiwabo au Togo remonte à un peu plus d’un an.