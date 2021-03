La Maison Blanche apporte des nouvelles de Joe Biden après son léger accident

Le président américain Joe Biden va «bien» après avoir glissé plusieurs fois en montant les escaliers vers Air Force One, selon la Maison Blanche.

Le président américain Joe Biden a connu une journée de vendredi plutôt stressante après avoir trébuché plusieurs fois en montant les marches de l’Air Force One, l’avion présidentiel, à Joint Base Andrews dans le Maryland. Une vidéo du commandant en chef américain de 78 ans a été publiée sur les réseaux sociaux et est devenue virale.

Il a semblé indemne, épousseté son genou et a continué à monter les escaliers à un rythme plus lent. Biden a ensuite exécuté le salut militaire avant d’entrer dans la cabine. La porte-parole de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, a déclaré qu’il n’avait pas été blessé. «Je suis heureuse d’annoncer qu’il va très bien et qu’il n’a même pas nécessité l’attention de l’équipe médicale qui voyage avec lui», a-t-elle tweeté. « Rien de plus qu’un faux pas dans les escaliers », a-t-elle ajouté.

Biden a subi une fracture du pied droit en novembre de l’année dernière alors qu’il jouait avec l’un de ses chiens. Il était alors candidat à la présidentielle contre Donald Trump, son prédécesseur.