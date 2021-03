« La France n’a pas pris de position claire en ce moment important de la vie du Bénin », Sébastien Nadot, député français

Le député français, Sébastien Nadot, était reçu ce jeudi 18 Mars 2021 sur la chaîne Sikka TV. Membre de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale, le parlementaire français figure parmi les personnalités qui ont récemment signé une pétition pour inviter la communauté internationale à faire savoir aux autorités béninoises, la nécessité d’arrêter le processus électoral en cours.

Sur Sikka-TV, Sébastien Nadot affirme qu’en sa qualité de membre de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale française, il est chargé de suivre ce que fait son gouvernement en matière de relation internationale.

De ses observations, il a constaté que la « France n’a pas pris de positions claires en ce moment important de la vie du Bénin, qu’est l’élection présidentielle« .

En apposant sa signature sur la pétition visant à faire arrêter au Bénin, le processus électoral, Sébastien Nadot, selon ses propres dires, voulait contraindre le gouvernement français à avoir une position par rapport à la situation au Bénin.

« J’ai signé cette tribune au vu d’un ensemble d’éléments relatifs à la situation qui me font considérer que les principes élémentaires d’un processus démocratique ne sont pas réunis. J’ai signé cette tribune pour que la France, le gouvernement, donne sa position« , a fait savoir le parlementaire.

Le contexte n’est pas propice pour tenir une élection

Pour le parlementaire français, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Le Bénin, selon lui, est un pays de dialogue, et du moment où des candidats potentiels, à savoir « Sébastien Ajavon, qui se retrouve par obligation exilé, Reckya Madougou, qui se retrouve emprisonnée, à partir du moment où l’expression populaire du vote ne va pas trouver une concrétisation, ça veut dire que le principe démocratique de l’élection n’est pas bon. » fait-il savoir.

Et c’est justement pour que les Béninois aient la possibilité de se parler qu’il a signé la pétition pour que le processus soit arrêté et que l’on travaille à améliorer le contexte politique. Donnant l’exemple de la France, Sébastien Nadot affirme que les élections municipales ont été repoussées du fait de la Covid-19 parce qu’on sentait bien qu’il y aurait des problèmes relatifs aux principes élémentaires démocratiques. « On l’a fait, on a repoussé. », indique-t-il.

« Je travaille depuis des années sur les processus électoraux en Afrique. Je vois des scènes à répétition qui sont assez inquiétantes. Et quand elles gagnent un pays comme le Bénin, j’avoue que mon inquiétude devient entière, parce que le Bénin était pour moi le modèle du pluralisme« , a précisé le député français qui reste convaincu que les conditions d’une bonne élection démocratique ne sont point réunies actuellement au Bénin.