« La force de Cristiano Ronaldo est qu’il est programmé pour gagner », Massimiliano Allegri

L’ancien entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, a salué l’attaquant Bianconeri, Cristiano Ronaldo, après avoir travaillé ensemble.

Massimiliano Allegri vole au secours de Cristiano Ronaldo. Alors que la Vieille Dame est distancée en championnat et éliminée en C1 par Porto au stade des 8es de finale, le buteur portugais est ciblé de toutes parts. Mais l’ex-entraîneur de la Juventus, invité dans le studio de « Club » sur Sky Sport, a salué l’attaquant Bianconeri.

« Ronaldo est humain aussi et peut faire des erreurs, mais rares sont ceux qui peuvent secouer un défenseur et courir au but comme lui », a confié Allegri à Sky Sport Italia. « La force de Cristiano Ronaldo est qu’il a cet esprit qui est programmé pour gagner. Il a remporté cinq fois le trophée du Ballon d’Or, cinq fois la Ligue des champions, autant de titres, mais il est là-bas en se donnant une nouvelle motivation chaque jour », a encore analysé l’entraîneur italien. « Naturellement, ceux qui jouent avec lui doivent comprendre que l’espace qu’il laisse doit être rempli par quelqu’un d’autre. Le pauvre Mandzukic, jouant avec Ronaldo, a couru plus d’un an que toute sa carrière. J’aime Mandzukic, un joueur fantastique », a déclaré le spécialiste sur les ondes de Sky sport Italia.

Au total, Cristiano Ronaldo a inscrit 95 buts pour les Bianconeri en 123 apparitions. L’international portugais, considéré comme l’un des plus grands de tous les temps, est également devenu le tireur d’élite le plus prolifique jamais vu dans l’histoire du football, l’icône brésilienne Pelé ayant été dépassée récemment, elle qui a été auteure de 770 buts en carrière. Il reste à voir, cependant, combien de buts seront ajoutés à ce décompte avant que Ronaldo fasse ses adieux à la Juventus. Il est lié à un contrat jusqu’en 2022, mais des rumeurs concernant un départ ont refait surface, après l’échec en Ligue des champions, pour l’été prochain. Les dirigeants de la Juventus ont été impatients de nier ces rumeurs, mais les spéculations concernant un possible retour au Madrid, une arrivée au Paris Saint-Germain ou un départ en MLS, continuent de faire du bruit.