La famille de George Floyd obtient 27 millions de dollars de dommages-intérêts

La famille de George Floyd, l’Afro-Américain mort lors de son arrestation à Minneapolis en mai 2020, va recevoir 27 millions de dollars de dommages-intérêts au terme d’un accord à l’amiable avec la ville de Minneapolis. Une somme record qui évitera à la ville un procès au civil.

Près d’un an après la mort de George Floyd, une première victoire pour sa famille. La ville de Minneapolis a décidé à l’unanimité, vendredi 12 mars, de lui verser 27 millions de dollars de dommages-intérêts. C’est dans une rue de cette ville du Minnesota que cet Afro-Américain de 46 ans est mort asphyxié sous le genou d’un policier blanc, fin mai 2020.

L’avocat de la famille de George Floyd, Ben Crump, s’est dit « satisfait » de cette somme. « Cet accord à l’amiable est le plus important de l’histoire ces Etats-Unis dans une procédure concernant les droits fondamentaux intentée pour une mort imputable à une faute », peut-on lire dans un communiqué.

La famille de George Floyd avait déposé plainte au civil en juin 2020 contre la municipalité et les quatre policiers impliqués dans sa mort. Le procès pénal de l’un d’eux (Derek Chauvin) s’est justement ouvert le 9 mars, à Minneapolis. La mort de George Floyd avait entraîné un mouvement de colère historique, aux Etats-Unis et dans le monde, contre le racisme et les violences policières.