La Corée du Nord dézingue l’Union européenne après l’annonce de nouvelles sanctions

Alors que l’Union européenne a annoncé des sanctions contre plusieurs responsables chinois et nord-coréens pour des allégations de violations des droits de l’homme, cette attitude des Européens a exacerbé la Corée du Nord qui a dénoncé la « façon de penser psychotique » de l’Union européenne.

« Il semble qu’une répugnance invétérée associée à une façon de penser psychotique a complètement dégénéré l’UE pour qu’elle examine toutes les questions et tous les phénomènes à l’envers », a déclaré mardi un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, en réponse à une question de l’Agence centrale de presse officielle de Corée (KCNA).

A lire aussi: La Corée du Nord fait encore parler d’elle en tirant deux missiles de croisière

Selon le porte-parole, l’Union européenne est dans l’illusion qu’elle pouvait promouvoir les droits de l’homme malgré les tendances incurables du racisme, de la discrimination raciale, de la maltraitance des enfants et de la xénophobie qui prévalent dans le bloc. « Cela fait partie de la politique stéréotypée hostile à la RPDC et d’une provocation politique méprisable visant à empiéter sur sa souveraineté et à s’immiscer dans ses affaires intérieures », a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré que les sanctions étaient un « sinistre outil politique » et « une législation maléfique a été conçue pour faire pression sur les pays qui ne se prosternent pas devant l’UE ». La Corée du Nord a conseillé à l’UE de penser à se renommer «États-Unis de l’UE et d’Amérique», et de ne pas lutter douloureusement pour mettre en évidence son «caractère indépendant». Pyongyang a averti Bruxelles que s’en tenir aux politiques anti-Corée du Nord aurait des conséquences désastreuses.