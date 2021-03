La Chine annonce des sanctions contres des responsables américains et canadiens

La Chine a annoncé samedi de nouvelles sanctions contre les responsables américains et canadiens dans une querelle politique et économique croissante sur ses politiques dans la région traditionnellement musulmane du Xinjiang.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la cheffe de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Gayle Manchin, ne serait pas autorisée à se rendre en Chine continentale, à Hong Kong ou à Macao, et à avoir des relations avec des entités financières chinoises.

La Chine a fermement rejeté les accusations de violations des droits de l’homme au Xinjiang et a lancé des appels au boycott et à d’autres sanctions contre les entreprises étrangères, notamment le détaillant H&M et Nike, ainsi que des sanctions contre les responsables de gouvernements étrangers et les militants qui, selon elle, diffusent de fausses informations sur sa politique envers les Ouïghours et des membres d’autres groupes minoritaires musulmans du Xinjiang.

«Ils doivent arrêter la manipulation politique sur les questions liées au Xinjiang, cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine sous quelque forme que ce soit, et s’abstenir d’aller plus loin sur la mauvaise voie. Sinon, ils se brûleront les doigts », indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères.