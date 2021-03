La Chine annonce des sanctions contre dix Européens, dont des parlementaires

Les autorités chinoises ont annoncé ce lundi 22 mars 2021, des sanctions contre 10 Européens, dont des parlementaires, en représailles à des sanctions de l’UE pour la répression de Pékin contre la minorité musulmane des Ouïghours.

«Cette décision, qui ne repose sur rien d’autre que des mensonges et de la désinformation, ignore et déforme les faits», a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, ajoutant qu’il s’agissait d’une ingérence «grossière» dans ses affaires intérieures.

La Chine «s’oppose fermement et condamne vivement» les sanctions européennes, a indiqué lundi le ministère des Affaires étrangères, ajoutant que ses propres sanctions viseraient les citoyens européens ainsi que leurs familles, leur interdisant d’entrer en Chine continentale, à Hong Kong et Macau. Ces derniers «et les entreprises et institutions qui leur sont associées ont également l’interdiction de faire des affaires avec la Chine», a ajouté le ministère.

Selon LeMonde, parmi les dix personnes visées, figurent notamment les eurodéputés français, Raphaël Glucksmann; et allemand, Reinhard Bütikofer, président de la Délégation pour les relations avec la Chine, du Parlement européen, ou encore le chercheur allemand, Adrian Zenz, dont les rapports sur le sort des Ouïghours dans la province du Xinjiang ont suscité de vives remontrances de Pékin.